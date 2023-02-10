Adıyaman’da 8 aylık bebek ve ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı | Video

Adıyaman’da Ak ailesi 104. saatte enkazdan çıkarıldı. Eyüp Ak’ın kızı Derya “Çok şükür, şükürler olsun kaç gündür bunu bekliyorduk. Yorgunum ama çıkacağım Allah’ın izniyle demişti ve çıktı.” ifadelerini kullandı..