Adıyaman'da annesini, eşini ve 5 çocuğunu rehin alan şahıs kamerada

Adıyamna' da, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Yasir S. (37), annesi, eşi ve 5 çocuğunu rehin aldı. Polis tarafından kapısı kırılarak girilen evde etkisiz hale getirilen Yasir S., gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Varlık Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Yasir S., evinde eline aldığı bıçakla eşi, annesi ve 5 çocuğunu rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla eve gelen polis ekipleri, Yasir S.'yi ikna etmek için bir süre çaba harcadı. Çevredekilere bağıran Yasir S., ekiplerin kapıyı kırarak içeriye girmesiyle etkisiz hale getirildi. Evdekilerin zarar görmediği olayda polis ekiplerince evden çıkarılan Yasir S., gözaltına alındı. Evde rehin tutulan 2 kadın ve 5 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.