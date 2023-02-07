Adıyaman'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor | Video
Adıyaman'da depremin ardından enkazda arama kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla devam ediyor.
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