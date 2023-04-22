Adıyaman'da boş arazide erkek cesedi bulundu | Video
Adıyaman’da, Ramazan Bayramının ikinci günü sabahın erkek saatlerinde boş arazi içerisinde bir erkek cesedi bulundu.
Olay yerinde incelemesi yapılan erkek cesedi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:48
Bolu'da 4 aracın birbirine girdiği otoyol trafiğe açıldı | Video 22.04.2023 | 15:04
01:43
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 6 yaralı | Video 22.04.2023 | 14:59
02:07
Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı! İntihar mı, cinayet mi? | Video 22.04.2023 | 14:48
02:16
Adıyaman'da boş arazide erkek cesedi bulundu | Video 22.04.2023 | 14:42
00:18
Karaköy’de “tenekeli” para kapma kavgası kamerada | Video 22.04.2023 | 14:05
07:48
02:16
Berber koltuğuna yumurtlayan tavuklar görenleri hayrete düşürdü | Video 22.04.2023 | 13:59
01:20
Dilencinin üzerinden 11 bin 330 lira çıktı | Video 22.04.2023 | 13:54
00:33
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 22.04.2023 | 13:31
01:04
Bolu'da zincirleme trafik kazası: TEM Otoyolu trafiğe kapandı | Video 22.04.2023 | 13:10
00:07
Bıçaklı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı | Video 22.04.2023 | 13:07
02:22
Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 22.04.2023 | 11:44
02:22
Bursa'da eve tilki girdi, aile 4 saat boyunca mahsur kaldı | Video 22.04.2023 | 12:10
01:46
Silivri'de mangal kömürü üretim tesisinde yangın | Video 22.04.2023 | 11:37
00:30
01:37
'Saklı Cennet' Akçalar Kanyonu görenleri adeta mest etti | Video 22.04.2023 | 11:22
00:19
Nusaybin'de bıçaklı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.04.2023 | 10:43
00:45
Çaldığı araçlarla yakalandı | Video 22.04.2023 | 10:43
00:09
Göçmenleri kaçırırken suçüstü yakaladılar | Video 22.04.2023 | 10:43
06:24
İznik Müzesi'nde bir ilk: 8 bin yıllık ayak izi ilk defa sergilendi | Video 22.04.2023 | 10:36