Adıyaman'da DEAŞ şüphelisi tutuklandı | Video
Adıyaman'da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi S.E.Ş. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen çalışma kapsamında geçmiş dönemlerde Suriye'de DEAŞ terör örgütü bünyesinde yer aldığı belirlenen S.E.Ş.'nin kentte olduğunu tespit etti. Ekipler, düzenlediği operasyonla S.E.Ş.'yi saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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