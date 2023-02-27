Video Yaşam Adıyaman'da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video
Adıyaman'da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video

Adıyaman'da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video

27.02.2023 | 10:10

ADIYAMAN'da depremde çöken demiryolu tüneli tamamen kapandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bungalovda yangın faciası: 2 ölü | Video 01:55
Bungalovda yangın faciası: 2 ölü | Video 27.02.2023 | 11:06
Enkaz altından 13. saatte çıkarılan Hatice ile kurtarma ekibinin duygusal buluşması | Video 04:06
Enkaz altından 13. saatte çıkarılan Hatice ile kurtarma ekibinin duygusal buluşması | Video 27.02.2023 | 10:49
Geçirdiği trafik kazasıyla hayatı karardı: “Annem beni terk edip yurtdışına gitti, babam hiç gelmedi” | Video 04:20
Geçirdiği trafik kazasıyla hayatı karardı: “Annem beni terk edip yurtdışına gitti, babam hiç gelmedi” | Video 27.02.2023 | 10:58
O müteahhitler ’bilinçli taksirle ölüm’ suçundan yargılanacak | Video 01:28
O müteahhitler 'bilinçli taksirle ölüm' suçundan yargılanacak | Video 27.02.2023 | 10:49
Otomobil tıra arkadan böyle çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 00:25
Otomobil tıra arkadan böyle çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti | Video 27.02.2023 | 10:50
Kız kaçırma meselesinde birbirine giren aileleri polis ekipleri ayırdı | Video 01:26
Kız kaçırma meselesinde birbirine giren aileleri polis ekipleri ayırdı | Video 27.02.2023 | 10:50
Mersin’de 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 03:03
Mersin'de 43 kilo 884 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 27.02.2023 | 10:25
Otoyolda seyir halindeki otomobillerin tehlikeyi hiçe sayan kavgası kamerada | Video 00:37
Otoyolda seyir halindeki otomobillerin tehlikeyi hiçe sayan kavgası kamerada | Video 27.02.2023 | 10:58
Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 06:02
Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 27.02.2023 | 10:27
TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık’tan Kadıköy’de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti | Video 02:08
TİP’li Barış Atay ve Ahmet Şık'tan Kadıköy'de provokasyon! Polis ekipleri böyle müdahale etti | Video 27.02.2023 | 10:38
Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler | Video 00:26
Torbacıları önce dövdüler sonra itiraf ettirdiler | Video 27.02.2023 | 10:20
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar! Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 00:12
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar! Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 27.02.2023 | 10:20
Bungalovda yangın faciası: 2 ölü | Video 01:05
Bungalovda yangın faciası: 2 ölü | Video 27.02.2023 | 10:20
Adıyaman’da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video 03:34
Adıyaman'da demiryolu tüneli depremle çöktü | Video 27.02.2023 | 10:10
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2023 Pazartesi atv izle! | Video 04:35
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Şubat 2023 Pazartesi atv izle! | Video 27.02.2023 | 10:15
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 00:12
FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı | Video 27.02.2023 | 10:11
Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi | Video 02:07
Adıyaman'da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi | Video 27.02.2023 | 09:57
Niğde’de otomobil sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 01:02
Niğde'de otomobil sürücüsünün öldüğü kaza kamerada | Video 27.02.2023 | 10:01
Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı | Video 06:54
Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı | Video 27.02.2023 | 09:45
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı | Video 07:17
7 bin 500 yıllık Anavarza Antik kent depremi az hasarla atlattı | Video 27.02.2023 | 09:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA