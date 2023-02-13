Adıyaman'da depremin 166'ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video 13.02.2023 | 08:28 KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetler sürdürülürken, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir mucize daha gerçekleştirildi. Yıkılan binanın enkazında saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ncı saatte Erengül Önder (60) sağ olarak çıkarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde bir hafta geride kalırken, mucize kurtuluş haberleri gelmeye davam ediyor. Adıyaman'ın Besni ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesindeki arama kurtarma ekipleri, ısı ölçer cihazıyla yapılan taramada hayatta olduğu belirlenen bir kişi için çalışma başlattı. Saatler süren çalışma sonucunda depremden 166 saat sonra 60 yaşındaki Erengül Önder, enkazdan çıkarıldı. Oldukça bitkin olduğu gözlenen Önder, itfaiye görevlileri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.