Adıyaman'da depremin 166'ncı saatinde enkazdan mucize kurtuluş | Video
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetler sürdürülürken, Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir mucize daha gerçekleştirildi. Yıkılan binanın enkazında saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ncı saatte Erengül Önder (60) sağ olarak çıkarıldı.
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