Adıyaman'da deprem'in enkazı gün ağarınca ortaya çıktı | Video 06.02.2023 | 11:14 Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 şiddetindeki depremde Adıyaman’ı yerle bir etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yıkıcı deprem Adıyaman il ve ilçelerinde yüzlerce binayı yıktı. Depremin enkazında çok sayıda insan olduğu biliniyor. Ekipler, vatandaşları kurtarmak için seferber olurken vatandaşlar tedirgin ve korku içerisinde sokak ve caddelerde bekliyor.