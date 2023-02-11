Adıyaman’da enkazdan iki kadın sağ olarak kurtarıldı | Video 11.02.2023 | 09:16 Yakut ekipleri depremin 5. gününde Adıyaman'da sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında enkazdan ses almaları üzerine başlattıkları çalışma ile iki kadını sağ olarak enkaz altından çıkardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Adıyaman'da enkaz çalışmalarına devam Adana'nın Yüreğir Belediyesi'ne bağlı YAKUT ekipleri 96. saatte 45 yaşında bir kadın ve 100'üncü saatinde 55 yaşında bir kadını canlı olarak enkazın altından çıkardılar. Enkazın altından sağ kurtulan iki vatandaş sedyelere ambulanslara taşınarak hastanelere sevk edildi.Adana'nın Yüreğir Belediyesi'ne bağlı YAKUT ekibi sorumlusu Turgut Ursavaş yüzyılın afetinde umutla enkaz altında kalan vatandaşları hızla çıkarmak için sahada herkesin seferber olduğunu aktararak, "Çalışmalarımız dün itibarıyla geldiğimiz Adıyaman'da devam ediyor. Yaşanan durum çok kötü ama umudumuz devam ediyor. 96 ve 100. saatlerde zorlu şartların içerisinde çalışmalarımız hızlanırken iki kadını sağ olarak çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu" dedi.