Adıyaman’da enkazdan iki kadın sağ olarak kurtarıldı | Video
Yakut ekipleri depremin 5. gününde Adıyaman'da sürdürdükleri arama kurtarma çalışmalarında enkazdan ses almaları üzerine başlattıkları çalışma ile iki kadını sağ olarak enkaz altından çıkardı.
Adana'nın Yüreğir Belediyesi'ne bağlı YAKUT ekibi sorumlusu Turgut Ursavaş yüzyılın afetinde umutla enkaz altında kalan vatandaşları hızla çıkarmak için sahada herkesin seferber olduğunu aktararak, "Çalışmalarımız dün itibarıyla geldiğimiz Adıyaman'da devam ediyor. Yaşanan durum çok kötü ama umudumuz devam ediyor. 96 ve 100. saatlerde zorlu şartların içerisinde çalışmalarımız hızlanırken iki kadını sağ olarak çıkarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerinde bulundu" dedi.
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