Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video 09.06.2023 | 16:12 Adıyaman’da 2 aracın çarpışması sonucu şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Adıyaman Havaalanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emrullah Sakar (23) yönetimindeki otomobili ile Adıyaman'dan Kahta istikametine doğru geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek Aracın sağ ön kısmı ile aynı yön ve istikamette seyir halinde bulunan Ömer Atıcı (36) yönetimindeki otomobile sol yan kısımlarına çarpıp takla atması sonucunda uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Emrullah Sakar ve araçta bulunan Zeynep Duygu Yıldırım, ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Emrullah Sakar'a yapılan bütün müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.