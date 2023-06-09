Adıyaman’da feci kaza! Takla atan araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 1 yaralı! | Video
Adıyaman’da 2 aracın çarpışması sonucu şarampole yuvarlanan araçta 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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