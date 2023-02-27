Adıyaman'da içinde okul ve kreşin de yer alacağı çadırkent kuruluyor | Video

Adıyaman'da AFAD koordinesinde 750 çadırın yer alacağı çadırkentte çalışmalar devam ediyor. Çadırkentte öğrencilerin eğitim göreceği okulun yanı sıra küçükler için de kreş kurulacak.