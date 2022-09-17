Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video

Adıyaman merkez Mara mahallesi 813 sokakta meskene yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'nın Mara Mahallesi'nde iki grup arasında nedeni belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen grup yanında bulundurduğu av tüfeği ile 2 kişiye ateş etti. Olayın meydana geldiği sokakta polis geniş güvenlik önlemi alırken, yarılılar C.Y. ve H.S. olay yerine gelen iki ayrı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yarıların durumu iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.