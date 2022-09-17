Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:49
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 17.09.2022 | 15:30
00:38
Park halindeki araçların akülerini çaldılar… 5’i de yakalandı | Video 17.09.2022 | 15:27
01:00
Küçükçekmece'de 'Bisküvi çaldın' dayağı! O anlar kamerada | Video 17.09.2022 | 15:09
01:09
Tekne bakımı yapılan depoda çıkan yangın: 1 yaralı | Video 17.09.2022 | 14:56
00:17
00:39
00:49
60 metreden uçuruma düştü! | Video 17.09.2022 | 13:33
01:07
Dehşet saçan çeteyi çökerttiler! 3’ü de tutuklandı | Video 17.09.2022 | 13:26
01:15
00:16
Genç motosikletlinin ağır yaralandığı kaza kamerada | Video 17.09.2022 | 12:14
03:02
Denetimden kaçan şüpheli aracını polislerin üzerine böyle sürdü | Video 17.09.2022 | 11:38
00:59
01:19
Adana'da 37 bin 250 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 11:38
03:49
00:52
İzmir'de jandarmadan uyuşturucu tacirlerine operasyon: 7 gözaltı | Video 17.09.2022 | 11:21
00:31
00:22
Kumar oynarken yakalandılar… Üzerlerinden silah çıktı | Video 17.09.2022 | 10:50
00:36
00:58
01:45
Boruların içine gizlenmiş 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi | Video 17.09.2022 | 10:42
Adıyaman merkez Mara mahallesi 813 sokakta meskene yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Adıyaman'nın Mara Mahallesi'nde iki grup arasında nedeni belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen grup yanında bulundurduğu av tüfeği ile 2 kişiye ateş etti. Olayın meydana geldiği sokakta polis geniş güvenlik önlemi alırken, yarılılar C.Y. ve H.S. olay yerine gelen iki ayrı ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yarıların durumu iyi olduğu belirtildi.
Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.