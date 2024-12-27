Adıyaman’da kar nedeniyle yolda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı | Video
Adıyaman’ın Sincik ilçesi ile Malatya arasındaki karayolunda mahsur kalan 4 araçtaki 9 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Hasta olan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karayolları ekipleri kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği yolda kar temizleme çalışmaları yaparken, AFAD ve jandarma ekipleri ise mahsur kalan araçlara ulaşmaya çalıştı. AFAD İl Müdürü Tuncer Seyda'da kurtarma ekipleriyle birlikte bölgede ki çalışmalara katıldı.
Arıkonak köyü yakınlarında 1 araçta mahsur kalan 4 kişiden birinin şeker hastası olması nedeniyle AFAD ekipleri şahsı Sincik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Arıkonak ve Sakız köy yolundaki diğer araçlarda ise ekipler tarafından itilerek kurtarıldı. AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşlara sıcak çay ve bisküvi ikram etti.
Karayolları ekiplerinin bölgede devam eden kar yağışı nedeniyle çalışmaları sürüyor.
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