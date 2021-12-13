Video Yaşam Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video
Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video

Adıyaman'da kız öğrencilerin kavgası kameralara yansıdı | Video

13.12.2021 | 16:34

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Adıyaman’da kız öğrencileri arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

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Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan Mimar Sinan Parkı içerisinde lise öğrencisi oldukları öğrenilen iki kız gurubu arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Bir birine saldıran kız öğrencilere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Cep telefonları kameralarına yansıyan kavga, vatandaşların müdahalesi sonrası sonlandırıldı. Kavga eden öğrenciler daha sonra park alanından ayrılarak gözlerden kayboldu.

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