Adıyaman'da koca dehşeti! Karısını boşanma davasından bir gün önce katletti! | Video
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Adıyaman'da cani koca karısına dehşeti yaşattı. Boşanma davasından bir gün önce kocası tarafından sokak ortasında katledilen 2 çocuk annesi Canan Işık hayatını kaybetti.