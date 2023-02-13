Video Yaşam Adıyaman'da kurulumu başlayan 6 bin kişilik konteyner kent havadan görüntülendi
Adıyaman'da kurulumu başlayan 6 bin kişilik konteyner kent havadan görüntülendi

Adıyaman'da kurulumu başlayan 6 bin kişilik konteyner kent havadan görüntülendi

13.02.2023 | 09:28

Adıyaman Altinsehir mevkisinde Devlet Su İşleri tarafından zemin düzeltme çalışmaları tamamlanan alanda AFAD'ın 6 kişilik konteyner kenti kurulmaya başlandı. AFAD'ın kurulumuna başladığı 6 bin kişilik konteynet kent SABAH ekibi tarafından havadan görüntülendi. Saffet AZAK Cevdet ÖZDEMiR SABAH

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