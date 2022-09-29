Adıyaman'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video

ADIYAMAN'da, park halindeki motosikletin çalınması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Kızıl'a ait olan park halindeki motosiklet kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyince çalındığını anlayan Mahmut Kızıl, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.