Adıyaman'da ormanlık alanda ceset bulundu

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Adıyaman’da, ormanlık alan içerisinde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgilere göre, İndire (Zey) köyü yolunun üst kısmında yer alan ormanlık alanda başından vurulmuş bir erkek cesediyle karşılaşan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri cesette ve çevresinde incelemelerde bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesedin 40 yaşındaki Vedat B.'ye ait olduğunu tespit edildi. Cumhuriyet savcısının da olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Vedat B.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan cesedin yanında bulunan bir adet tabanca ile Vedat B.'ye ait motosiklet muhafaza altına alındı.