Video Yaşam Adıyaman'da reyondaki kokladığı parfümü böyle çalan hırsız kamerada

Adıyaman'da reyondaki kokladığı parfümü böyle çalan hırsız kamerada

Adıyaman'da reyondaki kokladığı parfümü böyle çalan hırsız kamerada
31.07.2021 | 14:06

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Adıyaman’da, markete giren bir şahıs, reyonda bulunan parfümleri koklayarak çalıp götürdü.

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Edinilen bilgilere göre, Alitaşı mahallesi Bozbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, market içerisinde bir süre gezinmeye başladı. Marketin kozmetik reyonunda bulunan parfümleri gözüne kestiren şahıs, parfümleri tek tek denemeye başladı. Kokusu hoşuna giden parfümü cebine koyan şahıs daha sonra marketten soğuk kanlı bir şekilde çıkarak uzaklaştı. Şahsın hareketlerinden şüphelenen market görevlileri kameraları incelediklerinde şahsın kozmetik reyonundan parfüm çaldığı tespit edildi.

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