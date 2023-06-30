Adıyaman'da saman yüklü kamyon alevlere teslim oldu | Video
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saman yüklü kamyon alev alarak yandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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