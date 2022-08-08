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OTOMATİK OYNAT
01:22
Anne ve bebeğinin hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 08.08.2022 | 11:18
02:02
Ağrı'da iki aracın karıştığı kazada şoförler yaralandı | Video 08.08.2022 | 10:56
01:46
Gaziantep’te uyuşturucu tacirlerine darbe: 28 tutuklama | Video 08.08.2022 | 10:40
07:14
Duymayınca doktora gitti, ameliyatta kulağından çıkanlar şoke etti | Video 08.08.2022 | 10:00
02:52
Bisikletle gelip bisiklet çaldılar... O anlar kamerada | Video 08.08.2022 | 10:40
00:59
Adana’da bin 40 litre sahte içki ele geçirildi | Video 08.08.2022 | 10:27
05:13
06:23
Fatih’te evde beslenen Pitbull köpekleri kedileri böyle öldürdü | Video 08.08.2022 | 09:47
04:40
Arnavutköy’de otomobil takla attı: 1 yaralı | Video 08.08.2022 | 09:55
00:24
Bursa'da ters şeritte giden sürücü ölüme davetiye çıkardı | Video 08.08.2022 | 09:57
03:54
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde korkutan yangın | Video 08.08.2022 | 08:55
00:26
İstanbul'da yasa dışı kumar operasyonu | Video 08.08.2022 | 09:46
03:50
Tuzla'da motosikletlinin üzerine süren servis şoförü kamerada | Video 08.08.2022 | 09:25
02:24
Bıçak ve beyzbol sopalı yol verme kavgası kamerada | Video 08.08.2022 | 09:06
02:18
Üsküdar'da İETT otobüsü elektrik panosu ve direğe çarptı | Video 08.08.2022 | 09:06
03:54
Adıyaman'da sanayi sitesinde korkutan yangın | Video 08.08.2022 | 08:58
01:42
Plajda şortunu indirdiği iddia edilen 2 şahsı vatandaşlar darp etti 08.08.2022 | 08:51
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01:49
Balkondan düşen 16 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti | Video 08.08.2022 | 08:51
Adıyaman Küçük Sanayi Sitesinde çıkan korkutan yangında alevlerin arasında kalarak yüksekten düşen itfaiye eri yaralandı.