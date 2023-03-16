Video Yaşam Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video
Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video

Adıyaman'da sel sularının geldiği anlar böyle görüntülendi | Video

16.03.2023 | 12:43

Adıyaman’ın Tut ilçesinde 2 kişinin ölümüne neden olan ve 2 kişinin kayıp olduğu sel felaketi, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde 2 kişinin ölümüne neden olan ve 2 kişinin kayıp olduğu sel felaketi, bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Ömerova Deresi üzerinde bulunan evin güvenlik kamerasına selin büyüklüğü yansıdı. Evin alt katında bulunan müştemilatın duvarlarını parçalayarak, eşyaların sele kapıldığı görüntüler güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sel suları müştemilat içerisindeki eşyaları sürüklediği ve sel sularının hızla yükseldiği görüntülerde görülüyor.

"ÇADIR KURMAYI ERTELEDİĞİ İÇİN AİLESİ HAYATTA KALDI"
Kendisi Adıyaman'da çalışan Burhan Özgür, 6 Şubat'taki depremde evi hasar aldı. Evindeki eşyaları çıkartan Burhan Özgür, annesinin evinin yanında bulunan ahırı temizleyerek buraya eşyalarını koydu. Sel felaketinden bir gün önce, ahırın yanına çadır kurmak istedi. Ancak Adıyaman'a işe gittiği için çadır kurmayı eteledi. Eşi ve çocuklarını Gölbaşı'ndaki kayınvalidesine bıraktı. İşe gittiği için çadır kurmayan Özgür Ailesi sel felaketinden böylece kurtuldu. Ancak ahır sel felaketinde tamamen yıkıldığı için tüm eşyaları sele kapılıp gitti.

Burhan Özgür, "Deprem olduktan sonra binamız hasar gördü. Eşyamı da koyacak yer olmadığı için mecburen ahırımız vardı, ahırı temizleyip bütün eşyalarımı oraya koydum. Ancak sel geldi tüm eşyalarımı aldı gitti. Beyaz eşyalarım, yatak odası bütün eşyalarım gitti.

Selden bir gün önce çadır kuracaktım. Ancak işim çıktığı için işe gitmek durumunda kaldım. İş dönüşü kuracaktım. Eğer işe gitmeseydim belki o gün çadırı kurmuş olacak, bizlerde sel sularına kapılacaktık" dedi.

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