Video Yaşam Adıyaman’da sevindiren haber: Küçük Betül 47 saat sonra kurtarıldı | Video
Adıyaman’da sevindiren haber: Küçük Betül 47 saat sonra kurtarıldı | Video

Adıyaman’da sevindiren haber: Küçük Betül 47 saat sonra kurtarıldı | Video

08.02.2023 | 08:49

Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Betül 47 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.

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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Murat Edis'in eşi Pınar Edis ile çocukları Betül (10), Firdevs, Hilal yaşanan depremde, Turgut Reis Mahallesi 112 no'lu Sokak'ta iki katı yerin altında kalan 5 katlı binada göçük altında kaldı.

Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Betül'e ulaşıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan Betül'ü vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.

Betül sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Betül'ün kardeşleri ve annesi ise hala göçük altında bulunuyor.

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