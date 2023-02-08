Adıyaman’da sevindiren haber: Küçük Betül 47 saat sonra kurtarıldı | Video
Adıyaman’da göçük altında kalan 10 yaşındaki Betül 47 saat sonra kurtarıldı. Göçük altından çıkartılan Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi gözyaşlarına boğuldu.
Gece saatlerinde komandolar tarafından, binadan ses duyulması üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından küçük Betül'e ulaşıldı. Göçük altından sedyeyle çıkartılan Betül'ü vatandaşlar dakikalarca alkışladı. Betül'ün ilk isteği soğuk içecek olurken, dedesi ve babası gözyaşlarına boğuldu.
Betül sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Betül'ün kardeşleri ve annesi ise hala göçük altında bulunuyor.
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