Adıyaman'da terör operasyonu | Video

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Adıyaman’da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.