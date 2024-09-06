Video Yaşam Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı
Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı

06.09.2024 | 14:20

Adıyaman’da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kazada 1 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, Halil Akdağ idaresindeki 02 ACP 656 plakalı hafif ticari araç ile Cahit Sincar (16) idaresindeki 02 AEF 966 plakalı motosiklet, Bahçelievler Mahallesi 905 sokakta çarpıştı. Meydana gelen kaza anı kameralara yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü Cahit Sincar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Adıyaman’da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 01:36
Adıyaman'da ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada: 1 yaralı 06.09.2024 | 14:20
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi 00:38
MSB: “Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi” 06.09.2024 | 14:20
Müge Anlı’da şok itiraf ’’Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı’’ 02:40
Müge Anlı'da şok itiraf ''Üfürükçü, 2 yıl önce çalıştığım çiftlikten tarım ilacı aldı'' 06.09.2024 | 14:11
CHP Tüzük Kurultayı’nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 04:36
CHP Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu krizi! 06.09.2024 | 13:57
İstanbul Küçükçekmece’de herkesin önünde böyle kurşunladılar 03:12
İstanbul Küçükçekmece'de herkesin önünde böyle kurşunladılar 06.09.2024 | 13:57
Müge Anlı’da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 04:29
Müge Anlı'da son dakika: Sertifikalı üfürükçü eşini de mi öldürdü? 06.09.2024 | 14:00
Karaman’da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 01:32
Karaman'da aracın motorunun fırladığı feci kaza kamerada: 2 yaralı 06.09.2024 | 12:34
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 00:55
Batman’da bilgisayar kasalarında uyuşturucu ele geçirildi 06.09.2024 | 12:15
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat’ı almak için Çorlu’ya gidiyor 03:17
SON DAKİKA | Dilan Polat tahliye kararı verilen eşi Engin Polat'ı almak için Çorlu'ya gidiyor 06.09.2024 | 11:42
SON DAKİKA | Dilan Polat’ın ilk Instagram paylaşımı! Engin Polat’ın tahliye kararı ardından... 02:17
SON DAKİKA | Dilan Polat'ın ilk Instagram paylaşımı! Engin Polat'ın tahliye kararı ardından... 06.09.2024 | 11:18
Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat’ın sevinci kamerada 01:00
Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada 06.09.2024 | 11:05
SON DAKİKA | Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat’ın sevinci kamerada 04:16
SON DAKİKA | Engin Polat da tahliye edildi! Dilan Polat'ın sevinci kamerada 06.09.2024 | 11:02
Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı... 01:39
Tunceli’de baraj gölüne uçan araç kamerada! 4 kişi böyle kurtarıldı... 06.09.2024 | 10:30
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti 00:57
Çanakkale’de otomobil mısır tarlasına uçtu: Anne ve kızı hayatını kaybetti 06.09.2024 | 10:24
Adıyaman’da kepçe operatörü ve işçilerin sıradışı salıncak keyfi kamerada! 02:08
Adıyaman'da kepçe operatörü ve işçilerin sıradışı salıncak keyfi kamerada! 06.09.2024 | 09:37
Bursa’da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor 04:06
Bursa'da bu sokağa girenler kendini yerde buluyor 06.09.2024 | 10:24
Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi 05:01
Erzurum’da otobüste fenalaşan kadını şoför acil servise yetiştirdi 06.09.2024 | 09:38
İstanbul’da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler 00:56
İstanbul'da metrobüs yanıyor! İşte olay yerinden ilk görüntüler 06.09.2024 | 09:47
SON DAKİKA: İstanbul’da yanan Metrobüs kamerada! 05:34
SON DAKİKA: İstanbul'da yanan Metrobüs kamerada! 06.09.2024 | 09:40
SON DAKİKA | İstanbul’daki Metrobüs yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı 03:46
SON DAKİKA | İstanbul'daki Metrobüs yangınından yeni görüntüler ortaya çıktı 06.09.2024 | 09:29

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA