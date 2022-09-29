Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:58
00:24
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklanma | Video 29.09.2022 | 09:58
00:59
Gerger'de hint keneviri ele geçirildi | Video 29.09.2022 | 09:28
00:40
Takip ettiği kadını eczanede yumruklayıp kaçan saldırgan tutuklandı | Video 29.09.2022 | 09:05
00:53
00:30
Bursa'da sikke operasyonu: 5 gözaltı | Video 29.09.2022 | 09:24
01:12
02:01
06:44
Küçükçekmece'de kayınpeder, kızına yakıştırmadığı damadını öldürdü | Video 29.09.2022 | 09:03
01:01
Dilencinin paraları sakladığı yer ekipleri şaşkına çevirdi | Video 29.09.2022 | 09:06
02:39
00:49
Trafikte tartıştığı sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı | Video 29.09.2022 | 08:46
04:14
01:31
01:13
Üst geçitten atlayan kız ağır yaralandı... O anlar kamerada | Video 28.09.2022 | 23:09
00:50
40:59
06:43
01:59
01:37
Çerkezköy'de hortum! Bazı fabrikalar zarar gördü | Video 28.09.2022 | 14:06
ADIYAMAN'IN Besni ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.