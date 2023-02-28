Adıyaman'da yaklaşık 15 bin kişinin kalacağı geçici barınma alanında hummalı çalışma sürüyor | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da prefabrik ve çelik konstrüksiyondan oluşan 3 bin geçici barınma evi inşa ediyor.