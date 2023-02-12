Adıyaman'da yaptıkları çok sayıda bina depremde yıkılmıştı! İstanbul Havalimanı'nda yakalandılar | Video
Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın müteahhiti Yavuz K., eşiyle birlikle Gürcistan’a kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanı’nda yakalandı.
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