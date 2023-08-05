Adıyaman’daki orman yangını böyle görüntülendi | Video
Adıyaman Karadağ ormanlık alanında devam eden orman yangını havadan görüntülendi.
Ormanlık alandaki yangın devam ediyor.
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