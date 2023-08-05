Adıyaman’daki orman yangını böyle görüntülendi | Video

Yangın, Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı. Zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Kuru otların, daha önceden kesilmiş ağaç dallarının ve çam ağaçlarının cayır cayır yandığı orman yangını dron ile havadan görüntülendi.Ormanlık alandaki yangın devam ediyor.