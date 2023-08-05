Video Yaşam Adıyaman’daki orman yangını böyle görüntülendi | Video
Adıyaman’daki orman yangını böyle görüntülendi | Video

Adıyaman’daki orman yangını böyle görüntülendi | Video

05.08.2023 | 15:10

Adıyaman Karadağ ormanlık alanında devam eden orman yangını havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Adıyaman Karadağ ormanlık alanında çıktı. Yangın ihbarının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, orman, güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangına müdahale etmeye başladı. Zorlu arazi şartlarına rağmen orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor. Kuru otların, daha önceden kesilmiş ağaç dallarının ve çam ağaçlarının cayır cayır yandığı orman yangını dron ile havadan görüntülendi.

Ormanlık alandaki yangın devam ediyor.

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