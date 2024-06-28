Adıyaman’daki orman yangını devam ediyor | Video 28.06.2024 | 12:32 Adıyaman’ın Gerger ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Ekipler alevleri söndürmek için yoğun mücadele veriyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İddiaya göre, önceki gün çobanların çay demlemek için yaktıkları ateş ile otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede ormana sıçramış ve yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Meydana gelen olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri gönderilerek yangın söndürülmüş fakat yangın bir süre sonra yeniden başlamıştı.

Gerger ilçesine bağlı Nakışlı, Saraycık, Ağaçlı ve Çifthisar-Güngörmüş arasındaki ormanlık alanda yeniden başlayan orman yangınına hem karadan hem de havadan müdahale edilmeye başlandı.

Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 2 adet yangın söndürme helikopteri, STK'lara bağlı arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri devam ediyor. Arazi şartları nedeniyle karadan itfaiye araçlarının yangına müdahalesi güçlükle yürütülüyor. Yangının biran önce söndürüle bilmesi için çevre illerden de itfaiye desteğinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin yangınla mücadelesi sürüyor.