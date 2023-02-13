Adıyaman'ın deprem sonrası görüntüleri SABAH TV'de | Video
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'ı Sabah muhabiri, drone ile görüntüledi. Saffet AZAK Cevdet ÖZDEMiR SABAH
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