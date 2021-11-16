Video Yaşam Adıyamanlı muhtardan davullu zurnalı aşıya davet | Video
Adıyamanlı muhtardan davullu zurnalı aşıya davet | Video

Adıyamanlı muhtardan davullu zurnalı aşıya davet | Video

16.11.2021 | 13:14

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Adıyaman’da Cumhuriyet mahallesi muhtarı Abdulrahim Aydın, aşı olmaya duyarlılığı arttırmak için davul-zurna eşliğinde kapı kapı gezerek vatandaşı aşı olmaya davet etti, karşılarında davul-zurna ve sağlıkçıları gören mahalle sakinleri keyifle aşı olmaya başladı, 3 gün boyunca devam bu mizahi aşı çalışması mahallede aşı olan sayısında büyük bir artışın yaşanmasına vesile oldu.

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