Adıyamanlı muhtardan davullu zurnalı aşıya davet | Video

Adıyaman’da Cumhuriyet mahallesi muhtarı Abdulrahim Aydın, aşı olmaya duyarlılığı arttırmak için davul-zurna eşliğinde kapı kapı gezerek vatandaşı aşı olmaya davet etti, karşılarında davul-zurna ve sağlıkçıları gören mahalle sakinleri keyifle aşı olmaya başladı, 3 gün boyunca devam bu mizahi aşı çalışması mahallede aşı olan sayısında büyük bir artışın yaşanmasına vesile oldu.