Video Yaşam Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video

15.05.2024 | 15:28

Endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece ‘adli kontrol' şartıyla salıverilen ABD'li müze müdürünün ülkesine gittiği ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Lorenzo Prendini, çıkarıldığı mahkemece "adli kontrol" şartıyla salıverilmişti. Her gün imza atma şartı gösterilerek mahkeme tarafından "adli kontrolle" serbest bırakılan New York City Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Prendini'nin, duruşmadan çıktıktan bir süre sonra yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

VALİZİNDEN ENDEMİK TÜRDEKİ YAKLAŞIK BİN 500 AKREP, TARANTULA VE ÖRÜMCEK GİBİ HAYVAN TÜRÜ ÇIKMIŞTI
İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında adli işlem başlatılan Prendini'nin valizinde, içinde sıvı bulunan 88 plastik tüp şişe, 58 klipsli poşet içinde Türkiye'ye ait endemik türdeki yaklaşık bin 500 akrep, tarantula ve örümcek gibi hayvan türleri ele geçirilmişti. Türkiye'ye 26 Nisan'da giriş yaptığı saptanan ABD'li şüphelinin, Tarım ve Orman Bakanlığından araştırma yapmak için izin aldığı ancak yasağa uymayarak topladığı hayvanları yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı ileri sürülmüştü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 00:55
İstanbul’da taksici vahşeti: Meslektaşını öldürdü sigara yakıp olay yerinden ayrıldı | Video 15.05.2024 | 15:37
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD’li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 03:07
Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan ABD'li profesör akrepleri bırakıp ülkesine uçtu | Video 15.05.2024 | 15:28
Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez! Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video 04:40
"Bu iş yerine ‘Akraba’ giremez!" Akrabaları iş yerini şikayet edince çözümü böyle buldu | Video 15.05.2024 | 12:24
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 00:54
Şehrin en işlek caddesi boks ringine döndü: O anlar kamerada | Video 15.05.2024 | 14:00
İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video 04:43
İstanbul’da 50 ayrı olaya karışıp mekan kurşunlayan 117 kişi tutuklandı | Video 15.05.2024 | 13:55
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 01:11
Jandarma’nın üç aylık takibi sonuç verdi, uyuşturucu örgütü çökertildi | Video 15.05.2024 | 13:48
Esenyurt’ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 11:37
Esenyurt'ta site yöneticisi yabancı uyruklu sakinleri böyle darp etti | Video 15.05.2024 | 12:25
Gaziantep’te FETÖ-PDY’ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 00:54
Gaziantep'te FETÖ-PDY'ye kıskaç operasyonu: 20 gözaltı | Video 15.05.2024 | 12:25
Bursa’da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 5 katlı apartmanın 3. katında yangın çıktı, 4 kişi dumandan etkilendi | Video 15.05.2024 | 13:01
Kadıköy’de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 04:23
Kadıköy'de dikey yapılaşmaya meydan okudu, köşkünü satmadı | Video 15.05.2024 | 12:25
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 00:33
Sallayıp yerinden çıkarttıkları bisikletleri böyle aldılar | Video 15.05.2024 | 12:26
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 00:37
Milyonluk vurgun yapan sahte polis, tarlada mevsimlik işçi çıktı | Video 15.05.2024 | 12:26
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 01:20
Ankara’da taksiciye satırlı saldırı kamerada: Şoförün başparmağı koptu | Video 15.05.2024 | 12:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 01:26
Silahla tehdit zanlılarına operasyon: 5 gözaltı | Video 15.05.2024 | 11:44
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 00:36
Nefes kesen kovalamaca: Jandarma çalıntı aracı böyle durdurdu | Video 15.05.2024 | 11:05
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 04:06
Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri esnafı darp etti | Video 15.05.2024 | 10:47
Tarihi Mısır Çarşısı’nda yangın | Video 00:53
Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın | Video 15.05.2024 | 10:33
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 01:49
Gümrük Muhafaza ekipleri 646 Milyonluk kaçakçılığa engel oldu | Video 15.05.2024 | 09:51
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 15.05.2024 | 10:22
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 03:09
Güzeldere menderesleri böyle görüntülendi | Video 15.05.2024 | 10:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA