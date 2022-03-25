Adliye önünde pompalı tüfekle böyle ateş açtı! 4 kişinin öldüğü silahlı saldırı kamerada | Video
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Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışma anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elinde pompalı tüfek bulunan 1 kişinin hedef gözeterek yerdeki kişilere ateş açtığı görülüyor.