Adliyeye çıkan yollar kapatıldı... 8 kişinin öldüğü kazada gözaltına alınan şoför adliyeye sevk edildi | Video 28.07.2023 | 11:09 Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen ve 8 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı trafik kazasında tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınan minibüs şoförü geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz 22 Temmuz da Çay ilçesinde meydana gelen olayda, Berat K.'nın kullandığı ve tarım işçilerini taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp şarampole girip ardından ağaçlara çarparak durabildi. Kazada 8 kişi yaşamını yitirirken 13 kişide yaralandı. Kazada aracı kullanan Berat K.'nın sertifikası olduğu ancak ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Kazada yaralanan sürücü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Berat K., Cumhuriyet savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü Berat K., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, polis ve jandarma ekipleri şahsın adliyeye sevki sırasında adliyeye çıkan yolları bir süreliğine kapattı.