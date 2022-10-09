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Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde

Adnan Oktar organize suç örgütü üyelerinden sözde "İsrail İmamı" tutuklandı | Video

09.10.2022 | 11:11

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“Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma” suçundan aranan örgütün sözde "İsrail İmamı" A.S.E. Çanakkale’de yakalandı. İstanbul’a getirilen A.S.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve örgütün Kardeşler Grubu'nda ismi yer alan sözde "İsrail İmamı" A.S.E. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Çanakkale'de işlemleri tamamlanan A.S.E. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Örgütün sözde İsrail İmamı olan A.S.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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