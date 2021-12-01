Video Yaşam Adres sorarken bir anda yere yığıldı, kadının kalp krizi geçirdiği anlar kamerada | Video
Adres sorarken bir anda yere yığıldı, kadının kalp krizi geçirdiği anlar kamerada | Video

Adres sorarken bir anda yere yığıldı, kadının kalp krizi geçirdiği anlar kamerada | Video

01.12.2021 | 15:18

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir kadının kalp krizi geçirip yere yığıldı anlar saniye saniye görüntülendi.

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Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi. İddiaya göre I.D. isimli kadın yolda durdurduğu bir vatandaşa adres sordu. Genç kadın, adres sorarken bir anda yere yığıldı kadının yere yığıldığı anlar sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Adres sorduğu vatandaş yere yığılan kadına yardım ederek, durumu kısa sürede 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri yere düşen kadına ilk müdahaleyi yaparak kadının hastaneye kaldırdı. Kadının kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

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