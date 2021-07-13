Adres sormak için durdular, ölümden döndüler | Video

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Zonguldak’ın Devrek ilçesinde adres sormak için karayolunda yavaşlayan araca; arkasından seyreden çekicinin vurması üzerine 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Devrek ilçesi Hışıroğlu mevkisinde meydana geldi. C.K. (58) idaresindeki otokurtarma aracı, önünde seyrederken adres sormak için yavaşladığı iddia edilen E.E. (48) idaresindeki araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç adeta hurdaya döndü. Kazada araçta bulunan F.E (49) ve E.E. (49) yaralandı. Yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.