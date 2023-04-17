Adrese sipariş götüren kurye pompalı tüfekle vuruldu! Olay anı kamerada | Video
KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde S.Ö. isimli motokurye, çalıştığı restorana verilen yemek siparişini götürdüğü adreste kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, yaralı kurye hastanede tedaviye alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde aldığı siparişi teslim etmek üzere motorunu stop ederek aşağıya inen kurye, kendisini bekleyen 4 kişiden birinin pompalı tüfekle saldırısına uğruyor. Görüntülerde şüphelilerin olay yerinden kaçması da yer aldı.
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