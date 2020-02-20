AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı | Video
Tokat’ın Erbaa ilçesinde nehre düşen araç, AFAD Su Altı Dalış Ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara Köyünde bilinmeyen bir sebeple köy içerisinden geçen nehre araç düştü. Araç sahibi durumu Erbaa Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. Araç sahibi ve itfaiyeden gelen talep sonrasında AFAD Su Altı Dalış Timleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrasında yeri tespit edilen araç, halat ile bağlandıktan sonra vinç yordamı ile sudan çıkartıldı. Kurtarma çalışmaları ve aracın sudan çıkartıldığı anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:04
AFAD bu kez araç kurtarmak için daldı | Video 20.02.2020 | 21:01
01:43
'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödüllü Barutçugil'in hayali ebru müzesi 20.02.2020 | 17:32
49:14
01:07
Sınava hazırlık kitabının içinden uyuşturucu terazisi çıktı! 20.02.2020 | 12:17
00:11
01:43
İstanbul'da metro seferlerinde aksama | Video 20.02.2020 | 09:46
00:46
Koşan yankesiciyi "Koş Koş" tekniğiyle böyle yakaladılar | Video 19.02.2020 | 15:05
00:30
03:53
12:37
02:18
Nijeryalı DJ cinayetini şüphelileri kamerada | Video 19.02.2020 | 13:59
01:27
Otomobili sollarken kontrolden çıkan aracıyla evin duvarına çarptı | Video 19.02.2020 | 09:58
11:40
00:58
Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da görüntülendi | Video 19.02.2020 | 09:29
02:03
Murat Nehri’nde mahsur kalan kurt köpeği kurtarıldı | Video 18.02.2020 | 18:26
01:29
El freni çekmeyi unutan kadın otomobiliyle sürüklendi | Video 18.02.2020 | 18:26
03:38
Yol verme kavgasında darp edilen şoför o anları anlattı | Video 18.02.2020 | 18:26
00:33
Frene bastı, arkadan gelen otomobil böyle çarptı | Video 18.02.2020 | 18:26
04:52
00:58
Balkondan atlayan kocasını son anda yakaladı ancak kurtaramadı | Video 18.02.2020 | 17:54