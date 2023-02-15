AFAD çadırlarında çocuklar depremin izlerini oyunla siliyor | Video 15.02.2023 | 12:42 Adana’da 12 binanın yıkıldığı 416 vatandaşın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depreminin ardından evleri hasarlı olduğu için giremeyen depremzedeler, AFAD çadırlarında afetin yaralarını sarmaya çalışıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Depremzede ailelerin çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kurulan ASDEP anaokulu çocuk evlerinde uzmanlar eşliğinde oyun hamurları, resim ve geleneksel oyunlar ile depremin izlerini silmeye çalışıyor. Çocuklar, AFAD çadırlarında resimler yaparak gelecek hayallerini boyalarla beyaz kâğıtlarına yansıtıyor. Yaptıkları doğa içerikli resimler ve yıkık binalar çocukların yaşadıkları zorlu günleri ve umudun resimleri olarak arşivleniyor.

ÇADIRDA YAŞAYAN ÇOCUKLAR İHLAS HABER AJANSI MUHABİRLERİ İLE DUYGULARINI PAYLAŞTILAR

Çocuklardan Cihan Uğur; "Biz evde iken deprem oldu ve çadırda yaşamaya başladık. AFAD bize çok yardımcı oluyor, çok güzel eğlenip oyunlar oynuyoruz" dedi. Elasu Yastı ise ileride müteahhit olmak istediğini belirterek, "Depremde evleri yıkılan depremzedeler için evler yapacağım. İnsanların huzur içinde sağlam binalarda yaşaması için çalışacağım" diye konuştu.