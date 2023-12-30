Video Yaşam AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem | Video
AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem | Video

AFAD duyurdu: Elazığ'da korkutan deprem | Video

30.12.2023 | 16:45

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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