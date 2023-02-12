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AFAD gönüllüsü:

AFAD gönüllüsü: "Baraj patladı yalanı, çalışmaları aksattı" | Video

12.02.2023 | 13:25

SABAH TV'ye konuşan AFAD gönüllüsü inşaat işçisi Yunus, "Hatay'da baraj patladı" yalanının, çalışmaları aksattığını belirtti.

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