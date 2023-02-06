AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan 7,4'lük deprem açıklaması
AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan 10 ili etkileyen 7,4'lük deprem hakkında canlı yayında açıklama. "En büyüğü 6,6 olmak üzere 32 artçı deprem meydana geldi"
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AFAD Müdürü Orhan Tatar'dan 7,4'lük deprem açıklaması 06.02.2023 | 08:23