AFAD'dan 25 metre derinlikte yavru köpek kurtarma operasyonu | Video
Batman’da sulama kanalındaki 25 metrelik borunun içinde mahsur kalan yavru köpek AFAD ekiplerince 5 saatlik operasyonla kurtarıldı.
Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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