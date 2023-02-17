Video Yaşam AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video
AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video

AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video

17.02.2023 | 09:38

Hatay'da kardeşleri ile enkaz altında kalan ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 5 yaşındaki Derin, Adana'da tedavi gördüğü hastanede annesi ile birlikte depremin izlerini silmeye çalışıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya'da Sevgi Parkı'nın olduğu bölgede ikamet eden Yıldız ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde evleri yıkılınca aile bireyleri birbirini kaybetti. Depremde, baba ve büyük oğlu kurtulmayı başarırken, 8 yaşındaki Çağlar Yıldız ile 5 yaşındaki Derin Yıldız kayboldu. Derin, depremden 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından enkazda bulundu ve Adana'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Derin, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde annesi ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Derin, hastane odasında gülüşleri ile yürekleri ısıttı. Kendisini ziyaret eden gazetecilerle balon oynayan 5 yaşındaki Derin, hastaneden çıkınca şeker ve lolipop yemek istediğini, en çok barbie bebek sevdiğini söyledi.

Derin'in annesi, kızının sağlığına kavuşmasını beklerken enkazda bulunamayan oğlu 8 yaşındaki Çağlar Yıldız'a ulaşmaya çalıştığını kaydederek, "Depremde ben yanlarında değildim. Babaları ve büyük oğlum kurtuluyor. Derin'i depremin 4. günü buluyoruz. Enkaz yeri kazıldı. Enkazda bulunmadı. Hastanelerde bulamadım. İnşallah sağ salim buluruz. Derin'i AFAD ekibi buldu. Halası ile birlikte AFAD ekipleri buldu. Burada doktorlarımız, hemşirilerimiz çok güzel ilgilendi. Oğlumun adı Çağdaş Yıldız, adını söyleyebilen bir çocuk. Büyük çocuğum da babası ile birlikte hastanede şuan. İnşallah en kısa zamanda oğlumu bulurum" dedi.

Minik Derin depremin izlerini hastane odasında balon ve oyuncaklarla eğlenerek silmeye çalışırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

AFAD’ın kurtardığı minik Derin’in durumu iyi | Video 03:49
AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video 17.02.2023 | 09:38
Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu | Video 05:24
Günlerce enkaz altına sürünerek girip beslediği ineğine 11 gün sonra kavuştu | Video 17.02.2023 | 09:38
Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi | Video 02:57
Toplu araç mezarlığı böyle görüntülendi | Video 17.02.2023 | 09:38
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video 05:08
3 büyük deprem gören 5 bin yıllık tarihi mahallede tek taş bile düşmedi | Video 17.02.2023 | 08:38
Depremin 12. gününde 3 inanılmaz kurtuluş! 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı | Video 12:10
Depremin 12. gününde 3 inanılmaz kurtuluş! 261 saat sonra enkazdan ekipleri alkışlayarak çıktı | Video 17.02.2023 | 08:12
Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tespih dikkat çekti | Video 02:31
Depremden 260 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, depremzedenin elindeki tespih dikkat çekti | Video 17.02.2023 | 08:09
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım | Video 09:24
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez: "İyiyim, kendi kendime vakit geçirmeye çalıştım" | Video 16.02.2023 | 16:52
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video 10:24
Hasar tespiti nasıl yapılıyor? Her çatlak, ağır hasar anlamına mı gelir? İl il hasar tablosu açıklandı! | Video 16.02.2023 | 16:54
Tüyleri diken diken eden anlar: Depremin ilk dakikaları polis telsizinde! | Video 02:19
Tüyleri diken diken eden anlar: Depremin ilk dakikaları polis telsizinde! | Video 16.02.2023 | 16:05
’Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası’nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya’daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video 09:17
'Türkiye Tek Yürek Bağış Kampanyası'nda rekor kırıldı! Turkuvaz Medya'daki geceye katılan ünlüler duygularını paylaştı | Video 16.02.2023 | 15:38
Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video 00:45
Oyun çadırına giren depremzede çocukların mutlulukları kameraya yansıdı | Video 16.02.2023 | 15:30
Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: Şiddetli deprem bizi yataktan attı | Video 03:13
Depremden sağ kurtulan Sevgi Çakmak: "Şiddetli deprem bizi yataktan attı" | Video 16.02.2023 | 14:45
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 00:33
Çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla top oynadı | Video 16.02.2023 | 14:23
50 milyar lira bağışla gündem olan galerici konuştu: Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim | Video 04:51
"50 milyar lira" bağışla gündem olan galerici konuştu: "Heyecanla, eski paraya göre 50 milyar TL dedim" | Video 16.02.2023 | 14:00
Türkiye Tek Yürek yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video 00:26
"Türkiye Tek Yürek" yayınında yaptığı 50 bin TL bağışı, 50 milyar TL anlaşılan galerici gündem oldu | Video 16.02.2023 | 14:08
Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi | Video 00:56
Depremden 248 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan kediye ‘AFAD’ ismi verildi | Video 16.02.2023 | 13:18
Depremin 11’inci gününde Hatay’da son durum böyle görüntülendi | Video 04:32
Depremin 11'inci gününde Hatay'da son durum böyle görüntülendi | Video 16.02.2023 | 12:31
Kahramanmaraş’ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 04:04
Kahramanmaraş'ta 248. saatte yeni mucize! 17 yaşındaki Aleyna enkaz altından sağ çıkarıldı | Video 16.02.2023 | 12:21
Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 00:32
Enkaz çalışmaları sırasında ölümden saniyelerle kurtuluş kamerada | Video 16.02.2023 | 11:48
Polonyalı arama kurtarma görevlisi, deprem bölgesindeki deneyimlerini anlattı | Video 04:40
Polonyalı arama kurtarma görevlisi, deprem bölgesindeki deneyimlerini anlattı | Video 16.02.2023 | 11:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA