AFAD'ın kurtardığı minik Derin'in durumu iyi | Video 17.02.2023 | 09:38 Hatay'da kardeşleri ile enkaz altında kalan ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan 5 yaşındaki Derin, Adana'da tedavi gördüğü hastanede annesi ile birlikte depremin izlerini silmeye çalışıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya'da Sevgi Parkı'nın olduğu bölgede ikamet eden Yıldız ailesi, Kahramanmaraş merkezli 7,7 şiddetindeki depremde evleri yıkılınca aile bireyleri birbirini kaybetti. Depremde, baba ve büyük oğlu kurtulmayı başarırken, 8 yaşındaki Çağlar Yıldız ile 5 yaşındaki Derin Yıldız kayboldu. Derin, depremden 4 gün sonra AFAD ekipleri tarafından enkazda bulundu ve Adana'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. Derin, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesinde annesi ile birlikte depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Derin, hastane odasında gülüşleri ile yürekleri ısıttı. Kendisini ziyaret eden gazetecilerle balon oynayan 5 yaşındaki Derin, hastaneden çıkınca şeker ve lolipop yemek istediğini, en çok barbie bebek sevdiğini söyledi.

Derin'in annesi, kızının sağlığına kavuşmasını beklerken enkazda bulunamayan oğlu 8 yaşındaki Çağlar Yıldız'a ulaşmaya çalıştığını kaydederek, "Depremde ben yanlarında değildim. Babaları ve büyük oğlum kurtuluyor. Derin'i depremin 4. günü buluyoruz. Enkaz yeri kazıldı. Enkazda bulunmadı. Hastanelerde bulamadım. İnşallah sağ salim buluruz. Derin'i AFAD ekibi buldu. Halası ile birlikte AFAD ekipleri buldu. Burada doktorlarımız, hemşirilerimiz çok güzel ilgilendi. Oğlumun adı Çağdaş Yıldız, adını söyleyebilen bir çocuk. Büyük çocuğum da babası ile birlikte hastanede şuan. İnşallah en kısa zamanda oğlumu bulurum" dedi.

Minik Derin depremin izlerini hastane odasında balon ve oyuncaklarla eğlenerek silmeye çalışırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.