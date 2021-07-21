AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video

Rize’de geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen sel felaketinde çöken 3 katlı binanın enkazında çalışan AFAD’ın 3 enkaz altında kalan 3 kişiyi arama çalışmaları kameralara yansıdı.

Rize'de geçtiğimiz Çarşamba günü şiddetli yağıştan kaynaklanan sel ve afetlerde 3 katlı bir bina çökünce Hacere Mert ve eşi Nuri Cemal Mert ile Batuhan Delihasan'a ait araç binanın moloz yığınlarının altında kaldı. Çöken binanın altından karı kocanın cansız bedeni çıkartılırken Batuhan Delihasan'ın ise sadece aracına rastlanmıştı. AFAD ekipleri bütün moloz yığınlarının altını tek tek bakarak kayıpları aradı. AFAD ekiplerinin enkazda ki bu zorlu çalışmalarına ait görüntüler ortaya çıktı.