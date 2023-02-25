Afetler sonrası neler yapıldı? Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? | Video

Doğal afetlerin yaşandığı iller yeniden nasıl ayağa kaldırıldı? Hangi ilde, kaç konut ne kadar sürede yapıldı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı..