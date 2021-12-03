Afgan popstar Aryana Sayeed "Unutmam mümkün değil... İstanbul'a aşığım, burada yaşayacağım... Erdoğan ülkesini..."

Afgan popstar Aryana Sayeed, Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından, ölümle burun buruna geldi ve filmleri aratmayacak bir operasyonla ülkesinden ayrıldı. Bir Amerikan kargo uçağıyla önce Katar'a, oradan İstanbul'a geldi. Voice of Afganistan, Afgan Star ve Afgan Superstar yarışmalarında jüri üyeliği de yapan ünlü popstar Aryana Sayeed, son olarak UNESCO'nun davetlisi olarak Paris'e gidip, dünyanın dört bir yanından gelen siyasetçilere konser verdi. Aaryana, nişanlısı Hasib Sayed ile Afganistan'dan kaçış hikayelerini, bundan sonraki planlarını Sabah TV', Sonat Bahar'a Yüz Yüze programında verdiği özel röportajda anlattı. "Taliban'dan kaçış operasyonumu unutmam mümkün değil... Aklım hala Afgan kadınlarında... İngiliz vatandaşıyım ama İstanbul'a aşığım, burada yaşayacağım... Erdoğan ülkesini çok seven bir lider..."