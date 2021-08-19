Video Yaşam Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu | Video

Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu | Video

Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu | Video
19.08.2021 | 09:00

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Afganistan’dan tahliye edilen vatandaşlar havalimanında açıklamalarda bulundu | Video 07:05
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Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda düzenlenen tahliye uçuşları, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla gerçekleştiriliyor. Güvenliğin yeniden sağlanmasının ardından dün Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen yolcular, önce Pakistan'daki İslamabad Havalimanı'na getirildi. İstanbul'dan giden THY'ye ait TC-JJU kuyruk tescilli Boeing 777-300 tipi uçak, 12'si bebek olmak üzere 273 yolcu ile birlikte Türkiye saatiyle 01.50'de İslamabad'tan hareket etti. THY'nin tahliye seferini yapan uçağı, 07.55 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.

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